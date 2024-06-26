"Люди вылетали прямо в воду": Что известно о ЧП с пассажирским поездом в Коми Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов поезда Воркута – Новороссийск в Коми. По предварительным данным, несколько вагонов перевернулись из-за подмыва полотна. Спасатели пытаются добраться до места ЧП. 26 июня, 18:50 Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Обложка © Telegram / SHOT

Что произошло с поездом

По данным SHOT, в среду, 26 июня, в 18:12 по московскому времени на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги (это в Республике Коми) произошёл сход девяти вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск. В составе было 14 вагонов, в которых ехали 232 пассажира. При этом обрушился только "хвост" поезда.

Сколько пострадавших

Сообщается, что около 70 человек пострадали, из них 10 получили серьёзные травмы. Погибших, к счастью, не оказалось. У большинства ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.

Видео © Telegram / SHOT

— Люди через стёкла вылетали прямо в воду, некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда. Очень такая ужасная картина, стрессовая, — рассказала пассажирка телеграм-каналу SHOT о первых минутах после случившегося.

Как проходит спасательная операция

Очевидцы и спасатели забрались на перевернувшиеся вагоны и достают пассажиров через разбитые стёкла. К месту ЧП уже подошёл восстановительный поезд, в который эвакуируют пассажиров сошедшего с рельсов состава. Известно, что пострадавших с тяжёлыми травмами также удалось извлечь из вагонов — их переместили в подошедший состав и отправили в ближайшие больницы.

По сообщению корпорации РЖД, для оперативного устранения последствий схода в Республике Коми пассажирского поезда № 511 создан штаб под руководством генерального директора Олега Белозёрова. Компания пообещала оказать помощь всем пострадавшим.

Пострадавших с тяжёлыми травмами также удалось извлечь из вагонов — их переместили в подошедший состав и отправили в ближайшие больницы. Фото © Telegram / SHOT

Оперативные службы ожидают, когда на помощь прибудут вертолёты, — два санборта Ми-8МТВ вылетели из Усинска, ожидаются ещё два борта из Сыктывкара и Ухты. На место летят реанимационные бригады и врачи скорой медицинской помощи: хирурги, травматологи, реаниматологи. При этом часть врачей, выехавших к месту ЧП по земле, не может добраться до поезда из-за размытых дорог.

Фото © Telegram / SHOT

Оперативные службы уже развернули два пункта временного размещения (ПВР) в городе Инте: один из них в местной гостинице "Северянка". По данным SHOT, 50 номеров в ней уже забронированы для эвакуированных пассажиров поезда. Другой ПВР разместили в местной школе № 5. Туда доставили сухпайки, еду и всё необходимое.

Видео © Telegram / SHOT

Причины ЧП

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что уже организовали проверку по факту происшествия с пассажирским поездом. На место выехал транспортный прокурор Воркуты Александр Миронов. Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения транспорта". Виновным грозит два года колонии по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". На месте работают следователи.

По предварительным данным, сход поезда с рельсов произошёл из-за размыва железнодорожной насыпи — в этом месте пути прогнулись над образовавшейся пустотой. Фото © Telegram / SHOT

По предварительным данным, сход поезда с рельсов произошёл из-за размыва железнодорожной насыпи — в этом месте пути прогнулись над образовавшейся пустотой. Стоит отметить, что буквально накануне местное МЧС распространило по региону штормовое предупреждение. Информация об этом была опубликована на сайтах местных городских администраций. Ожидались сильные ливни с градом и порывистым ветром. Местным жителям в министерстве рекомендовали воздержаться от турпоходов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Накануне местное МЧС распространило по региону штормовое предупреждение, информация об этом была опубликована на сайтах местных городских администраций.

Авторы Евгений Кузнецов