Девочка, пропавшая при крушении поезда в Коми, могла выпасть из вагона в реку
В Коми продолжаются поиски 16-летней Арины, которая пропала при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Девочка, вероятнее всего, выпала из перевернувшегося вагона в местную реку, где её могло снести течением. Как стало известно SHOT, в ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы найти её.
Девушка, пропавшая при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Фото © SHOT
Напомним, ранее местные власти сообщили, что пропавшую после схода вагонов в Коми девочку Арину нашли. Однако позже стало известно, что информация оказалась преждевременной. Девочку всё ещё не обнаружили.
Как сообщал Life.ru, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной ЧП стал подмыв полотна, который произошёл в результате обильных дождей. Погибло два человека, ещё 10 были госпитализированы. При этом 182 пассажира уже отправились в пункты назначения по ранее запланированному маршруту. Ранее Life.ru публиковал список погибших и раненых.
Life.ru