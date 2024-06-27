Девочка, пропавшая при крушении поезда в Коми, могла выпасть из вагона в реку

В Коми продолжаются поиски 16-летней Арины, которая пропала при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Девочка, вероятнее всего, выпала из перевернувшегося вагона в местную реку, где её могло снести течением. Как стало известно SHOT, в ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы найти её.