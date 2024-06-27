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Регион
27 июня, 07:52

Девочка, пропавшая при крушении поезда в Коми, могла выпасть из вагона в реку

В Коми продолжаются поиски 16-летней Арины, которая пропала при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Девочка, вероятнее всего, выпала из перевернувшегося вагона в местную реку, где её могло снести течением. Как стало известно SHOT, в ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы найти её.

Девушка, пропавшая при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Фото © SHOT

Девушка, пропавшая при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Фото © SHOT

Напомним, ранее местные власти сообщили, что пропавшую после схода вагонов в Коми девочку Арину нашли. Однако позже стало известно, что информация оказалась преждевременной. Девочку всё ещё не обнаружили.

"Ужасная картина": Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми вылетали прямо в воду через окна
"Ужасная картина": Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми вылетали прямо в воду через окна

Как сообщал Life.ru, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной ЧП стал подмыв полотна, который произошёл в результате обильных дождей. Погибло два человека, ещё 10 были госпитализированы. При этом 182 пассажира уже отправились в пункты назначения по ранее запланированному маршруту. Ранее Life.ru публиковал список погибших и раненых.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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