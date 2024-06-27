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27 июня, 07:29

Life.ru публикует список погибших и раненных при крушении поезда в Коми

Место схода пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

Место схода пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

Тела погибших при сходе с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск опознаны. 10 пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты. SHOT публикует список жертв и раненых.

Погибшие:

Александр К. — 49 лет

Станислав Д. — 34 года.

По нашим данным, погибший при сходе вагонов в Коми 34-летний Станислав ехал с вахты домой на Кубань. Он работал оператором котельной на Ямале в "Салехардэнерго". Супруга последний раз связывалась со Станиславом вчера вечером, ночью телефон стал недоступен. Сегодня утром семье сообщили о трагедии. У погибшего осталось трое детей — 3, 10 и 13 лет.

В Сыктывкар доставлены четверо пострадавших:

Эвелина — 10 лет

Ирина Щ. — 40 лет

Александр Щ. — 39 лет

Алексей З. — 47 лет.

В Воркуту доставлены три человека:

Андрей Н. — 38 лет

Лилия С. — 48 лет

Елена О. — 53 года.

В Инту доставлены:

Оксана Г. — 45 лет

Марина Ш. — 49 лет

Ангелина Н. — 53 года.

Тело ещё одного погибшего нашли на месте крушения поезда Воркута – Новороссийск
Тело ещё одного погибшего нашли на месте крушения поезда Воркута – Новороссийск

Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По информации Минздрава, пострадало до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей. По данному факту СК возбуждено уголовное дело. Сегодня утром под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми обнаружено тело мужчины.

Андрей Бражников
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