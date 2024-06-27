Life.ru публикует список погибших и раненных при крушении поезда в Коми

Тела погибших при сходе с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск опознаны. 10 пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты. SHOT публикует список жертв и раненых.

По нашим данным, погибший при сходе вагонов в Коми 34-летний Станислав ехал с вахты домой на Кубань. Он работал оператором котельной на Ямале в "Салехардэнерго". Супруга последний раз связывалась со Станиславом вчера вечером, ночью телефон стал недоступен. Сегодня утром семье сообщили о трагедии. У погибшего осталось трое детей — 3, 10 и 13 лет.