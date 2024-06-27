Life.ru публикует список погибших и раненных при крушении поезда в Коми
Место схода пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
Тела погибших при сходе с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск опознаны. 10 пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты. SHOT публикует список жертв и раненых.
Погибшие:
Александр К. — 49 лет
Станислав Д. — 34 года.
По нашим данным, погибший при сходе вагонов в Коми 34-летний Станислав ехал с вахты домой на Кубань. Он работал оператором котельной на Ямале в "Салехардэнерго". Супруга последний раз связывалась со Станиславом вчера вечером, ночью телефон стал недоступен. Сегодня утром семье сообщили о трагедии. У погибшего осталось трое детей — 3, 10 и 13 лет.
В Сыктывкар доставлены четверо пострадавших:
Эвелина — 10 лет
Ирина Щ. — 40 лет
Александр Щ. — 39 лет
Алексей З. — 47 лет.
В Воркуту доставлены три человека:
Андрей Н. — 38 лет
Лилия С. — 48 лет
Елена О. — 53 года.
В Инту доставлены:
Оксана Г. — 45 лет
Марина Ш. — 49 лет
Ангелина Н. — 53 года.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По информации Минздрава, пострадало до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей. По данному факту СК возбуждено уголовное дело. Сегодня утром под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми обнаружено тело мужчины.