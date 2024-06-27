Тело мужчины обнаружено под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми
ТАСС: Под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми обнаружено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми. Обложка © Life.ru
Под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми найдено тело мужчины, заявили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта – Угольный в Республике Коми, где сошло девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута – Новороссийск, обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По информации Минздрава, пострадало до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей. По данному факту СК возбуждено уголовное дело.