Тело мужчины обнаружено под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми

Под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми найдено тело мужчины, заявили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта – Угольный в Республике Коми, где сошло девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута – Новороссийск, обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда", — приводит ТАСС сообщение ведомства.