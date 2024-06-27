Пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда отправились в Новороссийск
СЖД: Пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда отправились в Новороссийск
Пассажиры сошедших с рельсов вагонов в Коми отправились в Новороссийск. Как уточнила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД), людей забрал специально сформированный для них состав.
"Пассажиры, следовавшие в поезде № 511 Воркута – Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5 часов 14 минут (мск) и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком", — рассказали в СЖД.
Также там добавили, что пассажиры обеспечены всем необходимым. Помощь в пересадке и по переносу багажа им оказали волонтёры.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По информации Минздрава, пострадало до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии, погибших нет. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей. По данному факту СК возбуждено уголовное дело.
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