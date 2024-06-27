Пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда отправились в Новороссийск

Пассажиры сошедших с рельсов вагонов в Коми отправились в Новороссийск. Как уточнила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД), людей забрал специально сформированный для них состав.

"Пассажиры, следовавшие в поезде № 511 Воркута – Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5 часов 14 минут (мск) и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком", — рассказали в СЖД.