Семерых пострадавших при сходе вагонов в Коми доставят в Воркуту и Сыктывкар

Семерых пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми доставят в Воркуту и Сыктывкар. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в ходе заседания оперативного штаба.

Видео с места схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Видео © Life.ru

"17 пассажиров вернулись на восстановительном поезде в Инту, из них 10 госпитализировано. Двое будут транспортированы в родной город Воркуту. Из оставшихся восьми пострадавших 14-летняя девочка в тяжёлом состоянии. Её вместе с родителями (находятся в удовлетворительном состоянии) и ещё двумя пострадавшими транспортируют в Сыктывкар", — подчеркнул Уйба.