Семерых пострадавших при сходе вагонов в Коми доставят в Воркуту и Сыктывкар
Семерых пострадавших при сходе вагонов поезда в Коми доставят в Воркуту и Сыктывкар. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в ходе заседания оперативного штаба.
Видео с места схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Видео © Life.ru
"17 пассажиров вернулись на восстановительном поезде в Инту, из них 10 госпитализировано. Двое будут транспортированы в родной город Воркуту. Из оставшихся восьми пострадавших 14-летняя девочка в тяжёлом состоянии. Её вместе с родителями (находятся в удовлетворительном состоянии) и ещё двумя пострадавшими транспортируют в Сыктывкар", — подчеркнул Уйба.
Таким образом, в Интинской больнице останутся три человека, которые получили ранения в результате схода поезда. Остальные пассажиры изъявили желание продолжить движение по ранее запланированному маршруту. Все они обеспечены питанием и водой. В скором времени за ними прибудет поезд-дублёр.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По последним данным, никто не погиб. По информации Минздрава, пострадали до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей. По данному факту СК возбуждено уголовное дело.
Telegram / МЧС России