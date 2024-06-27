Режим ЧС введён в Коми после схода вагонов поезда
Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Коми после схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Информация следует из соответствующего указа главы республики Владимира Уйбы, опубликованного на правительственном портале.
Видео с места схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Видео © Life.ru
В документе указано, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера будет действовать на территории республики с 26 июня и до особого распоряжения. Он вводится в целях ликвидации последствий схода вагонов пассажирского поезда.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По последним данным, никто не погиб. По информации Минздрава, пострадали до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что пострадавших доставили в больницу в Инте, речь идёт о 14 пассажирах, в числе которых — один ребёнок. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей.
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