Режим ЧС введён в Коми после схода вагонов поезда

Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Коми после схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Информация следует из соответствующего указа главы республики Владимира Уйбы, опубликованного на правительственном портале.

В документе указано, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера будет действовать на территории республики с 26 июня и до особого распоряжения. Он вводится в целях ликвидации последствий схода вагонов пассажирского поезда.