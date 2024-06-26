Пострадавших при сходе поезда в Коми доставили в больницу в Инте. Как рассказали ТАСС в Минздраве региона, речь идёт о 14 пассажирах, в числе которых один ребёнок.

Видео с места схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Видео © Life.ru

"По данным, которыми располагает Минздрав Коми на 22:20 мск, 14 человек уже доставлены в Инту, из них трое находятся в Интинской центральной городской больнице, в том числе ребёнок. Проводятся обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь. 11 человек от медпомощи отказались", — рассказали в ведомстве.