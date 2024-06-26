Пострадавших при сходе поезда в Коми доставили в больницу в Инте
В Инту доставили 14 пострадавших от схода поезда в Коми, в их числе ребёнок
Пострадавших при сходе поезда в Коми доставили в больницу в Инте. Как рассказали ТАСС в Минздраве региона, речь идёт о 14 пассажирах, в числе которых один ребёнок.
Видео с места схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Видео © Life.ru
"По данным, которыми располагает Минздрав Коми на 22:20 мск, 14 человек уже доставлены в Инту, из них трое находятся в Интинской центральной городской больнице, в том числе ребёнок. Проводятся обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь. 11 человек от медпомощи отказались", — рассказали в ведомстве.
По информации телеграм-канала SHOT, в больнице Инты находится 7-летний ребёнок и его мать, которая лежит под наблюдением в общей палате. Также известно о ещё одном пострадавшем ребёнке — 14-летней девочке. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По последним данным, пострадали до 40 человек, семь из них в тяжёлом состоянии. Погибших, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело. Предварительная причина ЧП — подмыв полотна от дождя.
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