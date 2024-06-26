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26 июня, 19:40

В Минздраве уточнили число пострадавших при сходе вагонов в Коми

Минздрав: В результате схода вагонов в Коми пострадало до 40 человек

Фото с места схода вагонов в Коми. Обложка © Life.ru

Фото с места схода вагонов в Коми. Обложка © Life.ru

До 40 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Республике Коми. Как уточнил в беседе с журналистами помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, семь из них находятся в тяжёлом состоянии.

Видео с места схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Видео © Life.ru

"По оперативным данным, пострадало до 40 человек, состояние семи из них, в том числе одного ребёнка, на месте оценено как тяжёлое. Выполняется эвакуация пострадавших поездом в сопровождении медиков", — заявил Кузнецов.

Также он сообщил, что в Инту для помощи медикам направлены вертолёты Минздрава с бригадами медицинской помощи. Кроме того, будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

В РЖД, в свою очередь, добавили, что четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде, в их числе один ребёнок.

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Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Погибших, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело, а в РЖД назвали предварительную причину ЧП.

Оксана Попова
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