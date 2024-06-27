В Коми после схода поезда с рельсов восстановлено движение по одному пути

В Коми после схода поезда Воркута – Новороссийск с рельсов восстановлено движение по одному пути. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

"Движение поездов по участку Инта-1 – Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути", — рассказали в РЖД и добавили, что принимаются меры для ввода в график задержанных поездов.