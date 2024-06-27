В Коми после схода поезда с рельсов восстановлено движение по одному пути
РЖД: Движение по участку Инта-1 – Угольный СЖД в Коми восстановлено по одному пути
В Коми после схода поезда Воркута – Новороссийск с рельсов восстановлено движение по одному пути. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Видео с места схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Видео © Life.ru
"Движение поездов по участку Инта-1 – Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути", — рассказали в РЖД и добавили, что принимаются меры для ввода в график задержанных поездов.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По последним данным, никто не погиб. По информации Минздрава, пострадали до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что пострадавших доставили в больницу в Инте, речь идёт о 14 пассажирах, в числе которых — один ребёнок. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей.
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