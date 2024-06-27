Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 22:09

Пассажирку сошедшего с рельсов поезда в Коми чудом спасла счастливая случайность

SHOT: Пассажирка опрокинувшегося вагона в Коми вышла из поезда за 15 минут до ЧП

Пассажирка одного из опрокинувшихся вагонов поезда чудом спаслась. Как передаёт телеграм-канал SHOТ, ею была жительница Воркуты Алёна Михайличенко, которая вышла за несколько минут до инцидента.

Спасшаяся жительница Воркуты Алёна Михайличенко. Фото © Telegram / SHOT

Спасшаяся жительница Воркуты Алёна Михайличенко. Фото © Telegram / SHOT

Женщина рассказала, что она два раза в месяц ездит в командировку в Инту и Печору. В этот раз ей сказали ехать в Инту вместо Печоры, в результате чего она вышла на станции за 15 минут до опрокидывания вагонов.

Алёна сообщила, что случившееся является большим везением. Она объяснила это тем, что должна была ехать в одном из опрокинувшихся вагонов.

"Ужасная картина": Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми вылетали прямо в воду через окна
"Ужасная картина": Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми вылетали прямо в воду через окна

Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По последним данным, никто не погиб, но пострадали до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что пострадавших при сходе поезда в Коми доставили в больницу в Инте. В Минздраве региона уточнили, что речь идёт о 14 пассажирах, в числе которых один ребёнок. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, которое произошло в результате обильных дождей.

Обложка ©

Life.ru

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров