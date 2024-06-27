Пассажирку сошедшего с рельсов поезда в Коми чудом спасла счастливая случайность

Пассажирка одного из опрокинувшихся вагонов поезда чудом спаслась. Как передаёт телеграм-канал SHOТ, ею была жительница Воркуты Алёна Михайличенко, которая вышла за несколько минут до инцидента.

Женщина рассказала, что она два раза в месяц ездит в командировку в Инту и Печору. В этот раз ей сказали ехать в Инту вместо Печоры, в результате чего она вышла на станции за 15 минут до опрокидывания вагонов.