Пассажирку сошедшего с рельсов поезда в Коми чудом спасла счастливая случайность
SHOT: Пассажирка опрокинувшегося вагона в Коми вышла из поезда за 15 минут до ЧП
Пассажирка одного из опрокинувшихся вагонов поезда чудом спаслась. Как передаёт телеграм-канал SHOТ, ею была жительница Воркуты Алёна Михайличенко, которая вышла за несколько минут до инцидента.
Спасшаяся жительница Воркуты Алёна Михайличенко. Фото © Telegram / SHOT
Женщина рассказала, что она два раза в месяц ездит в командировку в Инту и Печору. В этот раз ей сказали ехать в Инту вместо Печоры, в результате чего она вышла на станции за 15 минут до опрокидывания вагонов.
Алёна сообщила, что случившееся является большим везением. Она объяснила это тем, что должна была ехать в одном из опрокинувшихся вагонов.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По последним данным, никто не погиб, но пострадали до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что пострадавших при сходе поезда в Коми доставили в больницу в Инте. В Минздраве региона уточнили, что речь идёт о 14 пассажирах, в числе которых один ребёнок. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, которое произошло в результате обильных дождей.
Life.ru