Тело ещё одного погибшего нашли на месте крушения поезда Воркута – Новороссийск
На месте схода с рельсов поезда Воркута – Новороссийск нашли тела двух человек
Место схода пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
Тела двух человек обнаружили на месте схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск на перегоне Инта – Угольный в Коми, сообщает РЖД у себя в телеграм-канале.
"На месте схода пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек", — сказано в сообщении.
Также на данный момент не удалось установить местонахождение ещё одного пассажира — 15-летней девочки. Ведутся её поиски, проинформировали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. Родственники погибших получат страховую выплату в 2 млн 25 тысяч рублей и по 2 млн рублей от РЖД. Пострадавшим, которые были госпитализированы, выплатят по 1 млн рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По информации Минздрава, пострадало до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей. По данному факту СК возбуждено уголовное дело. Ранее сегодня утром под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми обнаружено тело мужчины.