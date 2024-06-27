Тело ещё одного погибшего нашли на месте крушения поезда Воркута – Новороссийск

Тела двух человек обнаружили на месте схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск на перегоне Инта – Угольный в Коми, сообщает РЖД у себя в телеграм-канале.

Также на данный момент не удалось установить местонахождение ещё одного пассажира — 15-летней девочки. Ведутся её поиски, проинформировали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. Родственники погибших получат страховую выплату в 2 млн 25 тысяч рублей и по 2 млн рублей от РЖД. Пострадавшим, которые были госпитализированы, выплатят по 1 млн рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей.