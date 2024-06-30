Проводник рассказал, как люди выбирались из сошедшего с рельсов поезда в Коми

Проводники и пассажиры поезда, который сошёл с рельсов в Коми, выбирались слаженно. Они задействовали матрасы и постельное бельё, чтобы безопасно покинуть состав, заявил РИА "Новости" проводник Михаил Омельченко. Он находился в вагоне, который не сошёл с рельсов.

"Помощь оказывали все, кто мог это делать. Главное — правильно объяснить людям, что нужно делать. Особенно тем, кто мало сталкивался с этим. Например, один из вагонов оказался в таком положении, что от эвакуационного выхода до земли было большое расстояние — прыгать было нельзя. На другой стороне, где рельсы, образовалась яма между этим эвакуационным выходом и стеклом", — пояснил Омельченко.

Он рассказал, что в этом случае были нужны верёвки, которых не было. Зато нашлось постельное бельё. Омельченко сообщил, что ему помог один из пассажиров. Проводник показал ему, что делать, потом по колёсам залез в вагон, показал рукой, чтобы все отошли, разбил несколько окон. На осколки были положены матрасы. Затем из вагона стали выбираться те, кто получил лёгкие травмы. Первыми вылезли мужчины, потому что им предстояло помогать остальным.