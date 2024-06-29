В Инте прошла церемония прощания с погибшими при сходе поезда в Коми

Жители города Инты простились с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск, который сошёл с рельсов 26 июня. Как рассказали в городской мэрии, сегодня тела жертв были отправлены в их родные города.

"Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале", — сообщила пресс-служба мэрии.