В Инте прошла церемония прощания с погибшими при сходе поезда в Коми
Город Инта простился с погибшими пассажирами поезда, сошедшего с рельсов в Коми
Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов вечером, 26 июня, в Коми. Обложка © Life.ru
Жители города Инты простились с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск, который сошёл с рельсов 26 июня. Как рассказали в городской мэрии, сегодня тела жертв были отправлены в их родные города.
"Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале", — сообщила пресс-служба мэрии.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей. По данному факту СК возбуждено уголовное дело. Изначально сообщалось о двух погибших, Life.ru публиковал список жертв и раненых. Позже под вагоном нашли тело 16-летней девушки, которая после крушения числилась пропавшей.