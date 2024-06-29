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29 июня, 19:10

В Инте прошла церемония прощания с погибшими при сходе поезда в Коми

Город Инта простился с погибшими пассажирами поезда, сошедшего с рельсов в Коми

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов вечером, 26 июня, в Коми. Обложка © Life.ru

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов вечером, 26 июня, в Коми. Обложка © Life.ru

Жители города Инты простились с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск, который сошёл с рельсов 26 июня. Как рассказали в городской мэрии, сегодня тела жертв были отправлены в их родные города.

"Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале", — сообщила пресс-служба мэрии.

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Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей. По данному факту СК возбуждено уголовное дело. Изначально сообщалось о двух погибших, Life.ru публиковал список жертв и раненых. Позже под вагоном нашли тело 16-летней девушки, которая после крушения числилась пропавшей.

Оксана Попова
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