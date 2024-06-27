Отец выкупил целое купе для погибшей при сходе поезда в Коми гимназистки

Шестнадцатилетняя девушка, которая погибла при крушении поезда в Коми, ехала одна в целом купе. Его для неё выкупил отец, к которому школьница направлялась в гости в Пензу. Об этом пишет SHOT .

Девочка боялась ездить на поездах одна, поэтому ради её безопасности и спокойствия отец купил ей все четыре места в одном купе. В момент опрокидывания вагона девушка выпала из окна, где её зажало. Скончалась она на месте от полученных травм. По словам близких, школьница была отличницей, училась в гимназии, занималась спортом и любила театр.