Отец выкупил целое купе для погибшей при сходе поезда в Коми гимназистки
16-летняя девушка, погибшая при сходе с рельсов поезда в Коми. Обложка © Telegram / SHOT
Шестнадцатилетняя девушка, которая погибла при крушении поезда в Коми, ехала одна в целом купе. Его для неё выкупил отец, к которому школьница направлялась в гости в Пензу. Об этом пишет SHOT.
Девочка боялась ездить на поездах одна, поэтому ради её безопасности и спокойствия отец купил ей все четыре места в одном купе. В момент опрокидывания вагона девушка выпала из окна, где её зажало. Скончалась она на месте от полученных травм. По словам близких, школьница была отличницей, училась в гимназии, занималась спортом и любила театр.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной ЧП стал подмыв полотна из-за обильных дождей. Изначально сообщалось о двух погибших, ещё десять были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Позже под вагоном нашли тело 16-летней девушки, которая после крушения числилась пропавшей. При этом 182 пассажира уже отправились в пункты назначения по ранее запланированному маршруту. Ранее Life.ru публиковал список погибших и раненых.