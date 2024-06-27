РЖД: Семьи погибших из-за схода поезда в Коми получат по 4 млн рублей 27 июня, 08:07 Место схода пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

Семьи погибших в результате схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми получат страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей и ещё по 2 миллиона рублей от РЖД. Компенсации также полагаются всем, кто получил травмы различной степени тяжести.

"Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 миллиона 25 тысяч рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 миллиона рублей от компании", — сказано в заявлении в телеграм-канале РЖД.

Там обещали, что пострадавшие, которые были госпитализированы, получат по 1 миллиону рублей в качестве компенсации, остальным пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Компания сейчас оказывает всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагедии.

Авторы Татьяна Миссуми