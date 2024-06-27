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МЧС завершило поисково-спасательные работы после крушения поезда в Коми

27 июня, 15:29
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми. Обложка © Telegram / МЧС РФ

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми. Обложка © Telegram / МЧС РФ

В Коми спасатели завершили работы на месте схода с рельсов пассажирского поезда, в результате чего погибли три человека. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России: поисково-спасательные работы в Республике Коми завершены", — говорится в телеграм-канале ведомства. При этом восстановление железнодорожного полотна продолжается.

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Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной ЧП стал подмыв полотна из-за обильных дождей. Изначально сообщалось о двух погибших, Life.ru публиковал список жертв и раненых. Позже под вагоном нашли тело 16-летней девушки, которая после крушения числилась пропавшей. При этом 182 пассажира уже отправились в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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