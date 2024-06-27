МЧС завершило поисково-спасательные работы после крушения поезда в Коми
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми. Обложка © Telegram / МЧС РФ
В Коми спасатели завершили работы на месте схода с рельсов пассажирского поезда, в результате чего погибли три человека. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
"МЧС России: поисково-спасательные работы в Республике Коми завершены", — говорится в телеграм-канале ведомства. При этом восстановление железнодорожного полотна продолжается.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной ЧП стал подмыв полотна из-за обильных дождей. Изначально сообщалось о двух погибших, Life.ru публиковал список жертв и раненых. Позже под вагоном нашли тело 16-летней девушки, которая после крушения числилась пропавшей. При этом 182 пассажира уже отправились в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.