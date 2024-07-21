На поиски пропавшего в Якутии вертолёта не могут выдвинуться уже третий день
В Якутии третий день непогода мешает начать поиски пропавшего вертолёта Robinson
Борт Ми-8, принадлежащий региональной авиакомпании "Полярные линии", опять не смог подняться в воздух на поиски пропавшего в Якутии вертолёта Robinson. Как сообщили представители организации в своём телеграм-канале, причиной является низкая облачность в горах Алданского района республики.
"Местность в данном районе поисков гористая, установилась низкая облачность, соответственно, видимость ограниченная. По требованиям безопасности полётов, в таких условиях вылет невозможен. Между тем борт готов к вылету в кратчайшие сроки, как только установятся благоприятные условия для выполнения полётов", — рассказали представители авиакомпании.
Стоит отметить, что таким образом вертолёт Ми-8 "Полярных авиалиний" уже третий день стоит в аэропорту Маган, находящемся в Якутске. Там он ожидает момента, когда наступит лётная погода.
Напомним, 19 июля Life.ru писал, что в Якутии произошёл инцидент с вертолётом Robinson R44 II, после чего на воздушном судне активизировался аварийный радиомаяк. На борту транспортного средства, местонахождение которого до сих пор неизвестно, находилось четыре человека, включая пилота. Вчера, 20 июля, вертолёт Ми-8, принадлежащий компании "Полярные авиалинии", тоже не смог вылететь из-за непогоды.
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