На поиски пропавшего в Якутии вертолёта не могут выдвинуться уже третий день

Борт Ми-8, принадлежащий региональной авиакомпании "Полярные линии", опять не смог подняться в воздух на поиски пропавшего в Якутии вертолёта Robinson. Как сообщили представители организации в своём телеграм-канале, причиной является низкая облачность в горах Алданского района республики.

"Местность в данном районе поисков гористая, установилась низкая облачность, соответственно, видимость ограниченная. По требованиям безопасности полётов, в таких условиях вылет невозможен. Между тем борт готов к вылету в кратчайшие сроки, как только установятся благоприятные условия для выполнения полётов", — рассказали представители авиакомпании.