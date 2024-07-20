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20 июля, 04:21

Вылет Ми-8 для поисков вертолёта Robinson в Якутии перенесли из-за метеоусловий

В Якутии из-за плохих метеоусловий на поиски пропавшего накануне вертолёта Robinson не смог вылететь другой вертолёт Ми-8, который принадлежит региональной авиакомпании "Полярные авиалинии". Об этом корреспондентам ТАСС рассказали в организации.

"Пока не вылетел", — сообщил собеседник информагентства, уточнив, что прогноз погоды даётся каждый час.

Журналисты также рассказали, что вылет, который был запланирован на 19 июля, тогда тоже не состоялся из-за непогоды. В результате поисковые мероприятия перенесли на утро 20 июля.

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Накануне, 19 июля, Life.ru писал, что в Якутии произошёл инцидент с вертолётом Robinson R44 II, после чего на воздушном судне активизировался аварийный радиомаяк. Сообщалось, что на его борту были пилот и три пассажира. Местонахождение вертолёта до сих пор неизвестно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Katsiarynamay

Алексей Соловьёв
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