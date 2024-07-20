Вылет Ми-8 для поисков вертолёта Robinson в Якутии перенесли из-за метеоусловий

В Якутии из-за плохих метеоусловий на поиски пропавшего накануне вертолёта Robinson не смог вылететь другой вертолёт Ми-8, который принадлежит региональной авиакомпании "Полярные авиалинии". Об этом корреспондентам ТАСС рассказали в организации.

"Пока не вылетел", — сообщил собеседник информагентства, уточнив, что прогноз погоды даётся каждый час.

Журналисты также рассказали, что вылет, который был запланирован на 19 июля, тогда тоже не состоялся из-за непогоды. В результате поисковые мероприятия перенесли на утро 20 июля.