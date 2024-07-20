Сильно ослаблен: Пропавший с места тушения пожара в Якутии доброволец нашёлся живым через 10 дней

В Якутии нашли мужчину, десять дней назад пропавшего в районе тушения лесного пожара. Как сообщили в пресс-службе Службы спасения республики, 10 июля он вышел из табора в районе Белькачей Усть-Майского района и перестал выходить на связь.

"Утром 12 июля на поиски пропавшего вылетели на вертолёте авиакомпании "Полярные авиалинии" пять спасателей Службы спасения Якутии", — говорится в сообщении.

Лишь сегодня, 20 июля, мужчина объявился: он сам вернулся в лагерь. Доброволец сильно ослаблен и нуждается в медицинской помощи. За ним уже вылетел вертолёт.