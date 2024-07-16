79-летнюю бабулю нашли после недели выживания в лесу под Калининградом, её сына ищут

В Калининградской области 79-летняя женщина вместе со своим 40-летним сыном 10 июля заблудились в лесу у посёлка Ельники. Поиски продолжались шесть дней без перерыва. В итоге старушку удалось отыскать, но её сын не найден до сих пор. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Заблудившуюся в лесу женщину нашли спустя неделю. Фото © Telegram / МЧС России

Вечером 10 июля 79-летняя женщина позвонила своей соседке, чтобы попросить помощи, так как они вместе с сыном заблудились в лесу. После этого спасатели начали прочёсывать местность, а утром 16 июля её в тяжёлом состоянии случайно нашёл грибник в районе Правдинского полигона. Мужчина сразу стал звонить спасателям.

Спасатели привели в чувство обессиленную женщину, оказали ей первую помощь и на носилках доставили в машину скорой. Поисковые отряды продолжают искать в лесу её сына. По словам женщины, они с ним разминулись, когда тот ушёл, чтобы раздобыть воды. Бабушка рассказала, что видела проходящих мимо грибников, но не могла позвать их из-за изнеможения.