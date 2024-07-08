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8 июля, 10:42

Мальчик с ДЦП пошёл с родителями в лес за грибами и бесследно исчез

В Челябинской области более 300 человек ищут потерявшегося в лесу мальчика с ДЦП

В Челябинской области ребёнок с ДЦП пропал во время сбора грибов. 14-летний Арслан Махамади 6 июля отправился с родителями в лес в районе посёлка Бектыш Еткульского района. К его поискам уже привлечено более 300 волонтёров, также на месте работают оперативные службы.

Волонтёры, которые ищут мальчика с ДЦП, пропавшего в Челябинской области. Фото © Ura.ru / Александра Пруссакова

Волонтёры, которые ищут мальчика с ДЦП, пропавшего в Челябинской области. Фото © Ura.ru / Александра Пруссакова

"Штаб помощи организовали в здании администрации Бектышского поселения. За предыдущие сутки мальчика искали более 300 человек. На месте находятся МЧС, поисковый отряд "Лиза алерт" и волонтёры. Там же установлены шатёр, палатки для сна, происходит подвоз еды и воды, участвующие в поисках находятся там более суток", — пишет Ura.ru

Неравнодушные уже прочесали большую территорию, в том числе лес, поля и болота. Спасатели задействовали четыре дрона, квадроциклы и частный самолёт вертолётного поисково-спасательного отряда "Ангел", однако пока поиски не дали результатов.

"Жалко и родителей, которые его очень любят. Они переживали за своего ребёнка и занимались воспитанием. Он и стихи знал, и песни. Ни на шаг его от себя не отпускали, всегда следили за ним. Единственный ребёнок, которому отдали всю свою любовь", — рассказала родственница потерявшегося мальчика.

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Ранее Life.ru сообщал об исчезновении девятилетнего мальчика в этом же регионе. Ребёнок ушёл из дома в дневное время, однако к вечеру так и не вернулся. К счастью, несовершеннолетнего нашли живым.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Мария Любицкая
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