В Челябинской области пропал девятилетний мальчик
В городе Еманжелинске Челябинской области с 6 июля ищут девятилетнего мальчика Михаила Кузнецова. Об особых приметах ребёнка рассказали волонтёры регионального подразделения поискового отряда "Лиза алерт".
Девятилетний мальчик, пропавший в Еманжелинске Челябинской области. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" Челябинской области
"Днём 6 июля Михаил ушёл из дома и не вернулся. Приметы: рост 110 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные", — отметили они.
По словам добровольцев, Михаил был одет в красную футболку, синие штаны и кроссовки такого же цвета. Волонтёры призвали сообщить, если кому-то известно местонахождение мальчика, по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 741-06-22 или 8 (902) 866-33-13.
Ранее на Урале развернулись широкомасштабные поиски брата и сестры, пропавших в лесу. 10-летняя девочка и 12-летний мальчик вместе с дедушкой и двумя собаками породы бигль отправились вечером на рыбалку, но, возвращаясь, потерялись в тайге. Пенсионер смог выбраться из лесной чащи, однако по дороге чуть не утонул. Дети больше трёх дней провели в лесу, питаясь перепелиными яйцами и засыпая в обнимку с питомцами, которые их согревали и защищали от волков. В итоге ребят нашли, с ними были и бигли. Истощённых детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести — их доставили на вертолёте в Тюмень.