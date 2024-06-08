Брата и сестру, которые три дня провели в лесу на Урале, доставят на вертолёте в Тюмень
Минздрав Свердловской области: Спасённых в лесу детей доставят в Тюмень
Брата и сестру, которые больше трёх дней провели в лесу в Свердловской области, по просьбе матери доставят на вертолёте в Тюмень. Об этом в субботу, 8 июня, заявили в Минздраве Свердловской области, пишет URA.ru.
Спасённых в лесу в Свердловской области детей доставляют в Тюмень на вертолёте. Видео © Telegram / Здоровье уральцев | Минздрав Свердловской области
"Заблудившиеся в лесу дети, которых обнаружили в ходе поисково-спасательной операции, вылетели на вертолёте из Слободо-Туринской больницы в Тюмень. Решение о переводе пациентов в больницу соседнего региона было принято по просьбе матери", — отметили в ведомстве.
По данным министерства, дети находятся в состоянии средней тяжести с обезвоживанием. Их сопровождает специализированная бригада медиков.
Как сообщал Life.ru, о пропаже 10-летней Виктории и 12-летнего Григория стало известно 6 июня. Брат, сестра, дедушка и две собаки породы бигль отправились вечером 4 июня на рыбалку, однако, возвращаясь, потерялись в тайге. Пенсионер смог выбраться из лесной чащи, однако по дороге чуть не утонул. Дети больше трёх дней провели в лесу, питаясь перепелиными яйцами и засыпая в обнимку с питомцами, которые их согревали и защищали от волков. Ребят нашли 8 июня, с ними были и бигли. Истощённых детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.