Брата и сестру, которые три дня провели в лесу на Урале, доставят на вертолёте в Тюмень

Брата и сестру, которые больше трёх дней провели в лесу в Свердловской области, по просьбе матери доставят на вертолёте в Тюмень. Об этом в субботу, 8 июня, заявили в Минздраве Свердловской области, пишет URA.ru.

Спасённых в лесу в Свердловской области детей доставляют в Тюмень на вертолёте. Видео © Telegram / Здоровье уральцев | Минздрав Свердловской области

"Заблудившиеся в лесу дети, которых обнаружили в ходе поисково-спасательной операции, вылетели на вертолёте из Слободо-Туринской больницы в Тюмень. Решение о переводе пациентов в больницу соседнего региона было принято по просьбе матери", — отметили в ведомстве.