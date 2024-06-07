Дедушка выбрался, дети — нет: Раскрыты детали пропажи маленьких брата и сестры на Урале

На Урале продолжаются поиски 12-летнего Григория Креппа и его 10-летней сестры Виктории, пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе Свердловской области. По информации kp.ru, дедушка ребят чудом смог выбраться из лесной чащи: он застрял в болоте и едва не утонул.

К поискам пропавших в Свердловской области детей подключились сотрудники МЧС. Видео © Telegram / МЧС России

"4 июня они при мне ушли на рыбалку, а я потом уехала домой в Тюмень на работу. Вчера я забеспокоилась, что никто не звонит. Потом просила соседей проверить их. И лишь вечером из леса вышел отец. Он еле выбрался из болота. Сейчас он и мой старший сын помогают в поисках", — рассказала мама пропавших детей Альфия.

По словам местных жителей, выйдя из леса, дедушка детей не смог точно объяснить, из-за чего именно они разделились. Дело в том, что у мужчины имеются проблемы с речью после перенесённого инсульта. При этом мама ребят сообщила, что Вика и Гриша раньше никогда не убегали из дома.

Альфия добавила, что вместе с детьми в лесу остались две собаки породы бигль. Телефоны ребята с собой в лес не брали. Поиски продолжаются.