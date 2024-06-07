Дедушка выбрался, дети — нет: Раскрыты детали пропажи маленьких брата и сестры на Урале
Дед пропавших на Урале детей чудом выбрался из леса, едва не утонув в болоте
Пропавшие Виктория и Григорий Крепп. Обложка © VK / "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области"
На Урале продолжаются поиски 12-летнего Григория Креппа и его 10-летней сестры Виктории, пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе Свердловской области. По информации kp.ru, дедушка ребят чудом смог выбраться из лесной чащи: он застрял в болоте и едва не утонул.
К поискам пропавших в Свердловской области детей подключились сотрудники МЧС. Видео © Telegram / МЧС России
"4 июня они при мне ушли на рыбалку, а я потом уехала домой в Тюмень на работу. Вчера я забеспокоилась, что никто не звонит. Потом просила соседей проверить их. И лишь вечером из леса вышел отец. Он еле выбрался из болота. Сейчас он и мой старший сын помогают в поисках", — рассказала мама пропавших детей Альфия.
По словам местных жителей, выйдя из леса, дедушка детей не смог точно объяснить, из-за чего именно они разделились. Дело в том, что у мужчины имеются проблемы с речью после перенесённого инсульта. При этом мама ребят сообщила, что Вика и Гриша раньше никогда не убегали из дома.
Альфия добавила, что вместе с детьми в лесу остались две собаки породы бигль. Телефоны ребята с собой в лес не брали. Поиски продолжаются.
Напомним, что сообщение о пропаже Виктории и Григория было получено лишь в 00:30 6 июня. На поиски сразу выдвинулись сотрудники местного отдела полиции, им на подмогу отправили коллег из Талицы, Тугулыма, Ирбита и группу кинологов с собаками — всего около ста правоохранителей. Всех, кто обладает информацией о пропавших детях, просят позвонить по номеру: 8 (800) 700-54-52.