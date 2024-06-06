На Урале ищут маленьких брата и сестру, пропавших в лесу

На Урале развернулись широкомасштабные поиски брата и сестры, пропавших в лесу. Как сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД, ещё вечером 4 июня 10-летняя Виктория, 12-летний Григорий из Тюмени и их дедушка с двумя собаками отправились порыбачить на реку Липка, но на обратном пути заблудились. Проведя ночь на природе, они решили разделиться на две группы и разошлись в разные стороны. Вечером мужчина смог найти дорогу домой и решил вернуться за внуками, но никого не нашёл.

Ориентировка на Викторию и Григория Крепп. Фото © VK / "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области"

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, сообщение о пропаже было получено лишь в 00:30 6 июня. На поиски сразу выдвинулись сотрудники местного отдела полиции, им на подмогу отправили коллег из Талицы, Тугулыма, Ирбита и группу кинологов с собаками — всего около ста правоохранителей.

Вместе с тем источник, близкий к операции, заявил URA.ru, что дети потерялись, убежав от дедушки во время игры. О пропаже полиции сообщила их мама.

"Они просто убежали от дедушки, пока играли, так и потерялись. Он их искал, искал, но не нашёл, вернулся на дачу", — пояснил собеседник издания.

В поисках участвуют не только силовики, но и волонтёры "ЛизаАлерт". В Байкалово выдвинулись добровольцы из соседних регионов. На месте развернули штаб, сотрудники полиции изучают записи с автомобильных видеорегистраторов и камер видеонаблюдения. Всех, кто обладает информацией о пропавших детях, просят позвонить по номеру: 8 (800) 700-54-52.