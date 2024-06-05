Член экипажа буксира пропал без вести после опрокидывания в Карском море

В Енисейском заливе Карского моря опрокинулся буксир. Один человек считается пропавшим без вести, сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Известно, что всё произошло 4 июня примерно в 20:00 по местному времени. Из-за сжатия льда опрокинулся буксир "Байкал", которым владеет ООО "СП Терминал". Восемь членов экипажа переместили на борт ледокола "Владивосток". На месте происшествия работают спасатели.

Норильская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности плавания. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека", сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.