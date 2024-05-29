В Удмуртии на реке Каме произошло столкновение буксира и теплохода
На реке Каме в Удмуртии столкнулись теплоход и буксир. Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура
На реке Каме в Удмуртии столкнулись теплоход и буксир, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 29 мая 2024 года, в вечернее время, на реке Каме в затоне вблизи с. Котово Сарапульского района Удмуртской Республики произошло столкновение буксира-толкача и промерочного теплохода", — информировало ведомство в телеграм-канале.
Разлива топлива не произошло. Прокуроры проверят соблюдение требований безопасности судовождения и выяснят причины случившегося. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
А на днях под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход врезался в прогулочное судно. Life.ru публиковал видео момента столкновения.