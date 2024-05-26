Теплоход столкнулся с прогулочным судном в Петербурге, момент попал на видео

В Санкт-Петербурге под Литейным мостом теплоход "Соларис" столкнулся с прогулочным судном "Чайка-СПГ". Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

"По предварительным данным, ночью 25 мая 2024 года под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Чайка-СПГ", — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры оценят действия ответственных лиц, после чего, если на то будут основания, примут меры прокурорского реагирования. Также ведомство опубликовало момент столкновения судов.