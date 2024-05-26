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26 мая, 04:47

Теплоход столкнулся с прогулочным судном в Петербурге, момент попал на видео

В Петербурге под Литейным мостом теплоход врезался в прогулочное судно

Последствия столкновения теплохода и прогулочного судна в Петербурге. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Последствия столкновения теплохода и прогулочного судна в Петербурге. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

В Санкт-Петербурге под Литейным мостом теплоход "Соларис" столкнулся с прогулочным судном "Чайка-СПГ". Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

"По предварительным данным, ночью 25 мая 2024 года под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Чайка-СПГ", — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры оценят действия ответственных лиц, после чего, если на то будут основания, примут меры прокурорского реагирования. Также ведомство опубликовало момент столкновения судов.

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Ранее в Венгрии пассажирский теплоход столкнулся с катером. Об инциденте стало известно после того, как на берегу вблизи Верёце нашли живого туриста с окровавленной головой. Затем сотрудники экстренных служб вытащили из воды тела мужчины и женщины.

Лариса Сафронова
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