Теплоход столкнулся с прогулочным судном в Петербурге, момент попал на видео
В Петербурге под Литейным мостом теплоход врезался в прогулочное судно
Последствия столкновения теплохода и прогулочного судна в Петербурге. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
В Санкт-Петербурге под Литейным мостом теплоход "Соларис" столкнулся с прогулочным судном "Чайка-СПГ". Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
Под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
"По предварительным данным, ночью 25 мая 2024 года под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Чайка-СПГ", — говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуроры оценят действия ответственных лиц, после чего, если на то будут основания, примут меры прокурорского реагирования. Также ведомство опубликовало момент столкновения судов.
Ранее в Венгрии пассажирский теплоход столкнулся с катером. Об инциденте стало известно после того, как на берегу вблизи Верёце нашли живого туриста с окровавленной головой. Затем сотрудники экстренных служб вытащили из воды тела мужчины и женщины.