Пассажирский теплоход столкнулся с катером в Венгрии, два человека погибло
В Венгрии при столкновении судов два человека погибли, пять пропали без вести
Венгерская полиция выясняет причины столкновения катера с теплоходом. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BRFK Budapesti Rendor-fokapitanysag
В районе города Верёце, что на севере Венгрии, прогулочный катер столкнулся с пассажирским теплоходом на реке Дунай. В результате ЧП два человека погибли, пятеро числятся пропавшими без вести.
По данным правоохранителей, всё произошло накануне около полуночи. Сообщений о том, что среди пострадавших есть россияне, в Посольство Венгрии не приходило. На борту катера были отдыхающие из Италии. Причём об инциденте стало известно после того, как на берегу вблизи Верёце нашли живого туриста с окровавленной головой. Затем сотрудники экстренных служб вытащили из воды тела мужчины и женщины.
В общей сложности на катере было восемь пассажиров. Сейчас правоохранители ищут оставшихся пятерых пассажиров — трёх мужчин и двух женщин. А теплоход остановили в Комароме — город находится вверх по течению Дуная.
Напомним, в конце мая 2019 года на Дунае произошла похожая трагедия. Прогулочный катер Hableany столкнулся с круизным лайнером Viking Sigyn, опрокинулся и затонул. Тогда спасатели обнаружили тела минимум 11 жертв. А капитана круизного лайнера задержали.