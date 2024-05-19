Пассажирский теплоход столкнулся с катером в Венгрии, два человека погибло

В районе города Верёце, что на севере Венгрии, прогулочный катер столкнулся с пассажирским теплоходом на реке Дунай. В результате ЧП два человека погибли, пятеро числятся пропавшими без вести.

По данным правоохранителей, всё произошло накануне около полуночи. Сообщений о том, что среди пострадавших есть россияне, в Посольство Венгрии не приходило. На борту катера были отдыхающие из Италии. Причём об инциденте стало известно после того, как на берегу вблизи Верёце нашли живого туриста с окровавленной головой. Затем сотрудники экстренных служб вытащили из воды тела мужчины и женщины.