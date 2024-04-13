Столкновение двух грузовых паромов на Волге в Татарстане попало на видео

В Татарстане на реке Волге столкнулись два грузовых парома. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Два парома столкнулись на реке Волге в Татарстане. Видео © Telegram / Жесть Казани

"По предварительным данным, 13 апреля 2024 года в вечернее время на реке Волге, вблизи села Верхний Услон, произошло столкновение двух грузовых паромов", — указано в сообщении.

По предварительной информации, после удара у одного парома начало вытекать топливо в реку. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, информация о пострадавших пока не поступала. Татарская транспортная прокуратура также начала проверку соблюдения требований о безопасности судовождения.