Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 16:40

Столкновение двух грузовых паромов на Волге в Татарстане попало на видео

В Татарстане на Волге столкнулись 2 грузовых парома, прокуратура начала проверку

Момент столкновения двух паромов в Татарстане. Обложка © Telegram / Жесть Казани

Момент столкновения двух паромов в Татарстане. Обложка © Telegram / Жесть Казани

В Татарстане на реке Волге столкнулись два грузовых парома. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Два парома столкнулись на реке Волге в Татарстане. Видео © Telegram / Жесть Казани

"По предварительным данным, 13 апреля 2024 года в вечернее время на реке Волге, вблизи села Верхний Услон, произошло столкновение двух грузовых паромов", — указано в сообщении.

По предварительной информации, после удара у одного парома начало вытекать топливо в реку. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, информация о пострадавших пока не поступала. Татарская транспортная прокуратура также начала проверку соблюдения требований о безопасности судовождения.

Судно обрушило часть моста с автобусом и легковушками в Китае, есть жертвы
Судно обрушило часть моста с автобусом и легковушками в Китае, есть жертвы

А ранее Life.ru писал, что в Ростовской области столкнулись два теплохода на реке Дон. В результате удара судно "Сормовский-3067" получило повреждения, ущерб составил 1,7 миллиона рублей. Заведено уголовное дело.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров