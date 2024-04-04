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4 апреля, 19:08

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

Теплоход. Фото © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Теплоход. Фото © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"На участке реки Дон теплоходом "Коноша" под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана совершено столкновение со стоящим на мели теплоходом "Сормовский-3067", — говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения теплоход "Сормовский-3067" получил повреждения, которые оценили в 1,7 миллиона рублей. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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Александра Мышляева
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