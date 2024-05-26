В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно
Перевозивший технику по Лене теплоход-толкач "Капитан Павлушков" повредил дно
В Иркутской области теплоход, который перевозил автотехнику по Лене, столкнулся с препятствием, в результате чего было повреждено днище. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, всё произошло ночью 25 мая. Проводится проверка.
"На 3517,8 километра реки Лены теплоход-толкач "Капитан Павлушков" в составе с несамоходной баржой-приставкой МП-2574 при подходе к посёлку Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. Теплоход следовал по маршруту Усть-Кут – Ленск, перевозил технический груз и автотехнику", — отметили в ведомстве.
В результате был затоплен трюмный отсек. Пострадавших нет, точный размер ущерба сейчас определяется.
Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге под мостом теплоход врезался в прогулочное судно. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.
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