В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно

В Иркутской области теплоход, который перевозил автотехнику по Лене, столкнулся с препятствием, в результате чего было повреждено днище. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, всё произошло ночью 25 мая. Проводится проверка.

"На 3517,8 километра реки Лены теплоход-толкач "Капитан Павлушков" в составе с несамоходной баржой-приставкой МП-2574 при подходе к посёлку Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. Теплоход следовал по маршруту Усть-Кут – Ленск, перевозил технический груз и автотехнику", — отметили в ведомстве.

В результате был затоплен трюмный отсек. Пострадавших нет, точный размер ущерба сейчас определяется.