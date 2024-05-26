В Сети появилось видео первых секунд после столкновения сухогруза с мостом в Ростове-на-Дону

В соцсетях появилось видео первых секунд после того, как сухогруз врезался в железнодорожный мост в Ростове-на-Дону. Предварительно, у "Зеленги" отказало рулевое управление.

Первые секунды после столкновения сухогруза с мостом в Ростове и последствия аварии. Видео © Telegram / Тютина / Новости Ростова | 161.RU

"Баржа в мост врезалась только что. Блин, как он туда въехал, капец. То ли его снесло ветром, то ли как?" — задаётся вопросом автор ролика.

Как уточнили в региональном главке МЧС, в результате случившегося никто не пострадал, пути не повреждены, задержки поездов нет.