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Регион
26 мая, 10:16

Сухогруз врезался в пролёт железнодорожного моста в Ростове-на-Дону

SHOT: Сухогруз потерял управление и врезался в пролёт моста в Ростове-на-Дону

Последствия речного ДТП в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Водитель Ростов на Дону | ДТП | ЧП

Последствия речного ДТП в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Водитель Ростов на Дону | ДТП | ЧП

В Ростове-на-Дону сухогруз "Зеленга" потерял управление и врезался в пролёт железнодорожного моста на реке Дон. Об инциденте сообщает SHOT.

Последствия речного ДТП в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / ЧП Ростов Дон

По данным телеграм-канала, судно врезалось в участок моста, который не поднимается, — подъёмный мост, где проходят корабли, находится правее. Сухогруз уже отбуксировали к набережной. Судя по кадрам с места, из-за столкновения на "Зеленге" была смята рубка. О пострадавших информации нет.

Последствия речного ДТП в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Водитель Ростов на Дону | ДТП | ЧП

Последствия речного ДТП в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Водитель Ростов на Дону | ДТП | ЧП

А ранее Life.ru рассказывал, что на Сахалине во время движения получило повреждение судно, переправлявшее через паромную линию Ванино – Холмск людей и автомобили. На корабле "Александр Деев" находилось 35 членов экипажа, 28 пассажиров и столько же машин.

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Наталья Исакова
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