Сухогруз врезался в пролёт железнодорожного моста в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сухогруз "Зеленга" потерял управление и врезался в пролёт железнодорожного моста на реке Дон. Об инциденте сообщает SHOT.

Последствия речного ДТП в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / ЧП Ростов Дон

По данным телеграм-канала, судно врезалось в участок моста, который не поднимается, — подъёмный мост, где проходят корабли, находится правее. Сухогруз уже отбуксировали к набережной. Судя по кадрам с места, из-за столкновения на "Зеленге" была смята рубка. О пострадавших информации нет.

Последствия речного ДТП в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Водитель Ростов на Дону | ДТП | ЧП