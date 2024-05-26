Сухогруз врезался в пролёт железнодорожного моста в Ростове-на-Дону
SHOT: Сухогруз потерял управление и врезался в пролёт моста в Ростове-на-Дону
Последствия речного ДТП в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Водитель Ростов на Дону | ДТП | ЧП
В Ростове-на-Дону сухогруз "Зеленга" потерял управление и врезался в пролёт железнодорожного моста на реке Дон. Об инциденте сообщает SHOT.
Последствия речного ДТП в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / ЧП Ростов Дон
По данным телеграм-канала, судно врезалось в участок моста, который не поднимается, — подъёмный мост, где проходят корабли, находится правее. Сухогруз уже отбуксировали к набережной. Судя по кадрам с места, из-за столкновения на "Зеленге" была смята рубка. О пострадавших информации нет.
Последствия речного ДТП в Ростове-на-Дону. Фото © Telegram / Водитель Ростов на Дону | ДТП | ЧП
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