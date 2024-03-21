Грузопассажирское судно терпит бедствие на Сахалине, на борту 63 человека

На Сахалине во время движения получило повреждения судно, переправлявшее через переправу Ванино – Холмск людей и автомобили. Как передаёт в телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура, речь идёт о грузопассажирском корабле "Александр Деев".

По данным ведомства, на борту находится 35 членов экипажа, 28 пассажиров и столько же машин. Предполагается, что судно получило повреждения при встрече с льдиной.

В результате случившегося никто не пострадал, а корабль в настоящее время готовится к буксировке в порт Ванино. Прокуратура проводит проверку по данному факту.