Грузопассажирское судно терпит бедствие на Сахалине, на борту 63 человека
Прокуратура: На Сахалине получило повреждение судно с людьми и машинами на борту
Повреждённое на Сахалине грузопассажирское судно "Александр Деев". Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
На Сахалине во время движения получило повреждения судно, переправлявшее через переправу Ванино – Холмск людей и автомобили. Как передаёт в телеграм-канале Дальневосточная транспортная прокуратура, речь идёт о грузопассажирском корабле "Александр Деев".
По данным ведомства, на борту находится 35 членов экипажа, 28 пассажиров и столько же машин. Предполагается, что судно получило повреждения при встрече с льдиной.
В результате случившегося никто не пострадал, а корабль в настоящее время готовится к буксировке в порт Ванино. Прокуратура проводит проверку по данному факту.
Ранее Life.ru писал, что на Сахалине самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Сообщалось, что происшествие случилось 16 марта в аэропорту Ноглики.