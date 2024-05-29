В Ярославле нашли пропавшую двухлетнюю девочку и её пьяную похитительницу 29 мая, 09:45 Подозреваемая в похищении Валентина Гуляева и похищенная Милана Медведева. Фото © СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле нашли двухлетнюю девочку, которую увела с детской площадки в неизвестном направлении знакомая её матери. О результатах поисковой операции сообщает региональное управление СКР.

"Девочка была найдена. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент следователи проводят следственные действия, устанавливаются все обстоятельства её исчезновения", — уточнили в ведомстве.

Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на правоохранителей, похитившая ребёнка женщина была пьяна, сейчас допросить её не получается. Нашли её вместе с малышкой на улице, но ночь они провели, как предполагается, в квартире. Похитительница не имеет своих детей, проживает в Ярославле и работает в Подмосковье.

Напомним, в ночь с 28 на 29 мая жительница Подмосковья увела маленькую дочь своей знакомой с игровой площадки рядом с многоэтажкой на Московском проспекте в Ярославле. Следователи возбудили уголовное дело.

Авторы Татьяна Миссуми