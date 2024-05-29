Женщина украла двухлетнюю девочку прямо с детской площадки в Ярославле
Двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки в Ярославле. Сейчас Милану Медведеву ищут правоохранители, местные жители и волонтёры. Следователи возбудили уголовное дело о похищении.
По данным следствия, в ночь с 28 на 29 мая жительница Подмосковья увела маленькую дочь своей знакомой с игровой площадки рядом с многоэтажкой на Московском проспекте в Ярославле.
Подозреваемая — Гуляева Валентина Сергеевна. СК публикует её приметы:
- Рост — примерно 165–170 см.
- Возраст — 32 года.
- Телосложение — плотное.
- Волосы — тёмные, до плеч.
- Одежда: серая футболка с серой звездой на груди, тёмно-зелёные узкие джинсы, белые шлёпки, при себе имелась сумка светло-зелёного цвета на цепочке.
Подозреваемая в похищении Валентина Гуляева и похищенная Милана Медведева. Фото © СУ СКР по Ярославской области
Пропавшая девочка — Медведева Милана Сергеевна. Её приметы:
- Рост — 80–90 см.
- Возраст — два года семь месяцев.
- Волосы — тёмно-русые.
- Одежда: жёлтая футболка, розовые шорты, белые сандалии.
Всех, кому что-либо известно об их местонахождении, просят позвонить по телефону ОМВД России по Фрунзенскому городскому району Ярославля 8 4852 48-80-80 либо дежурному по Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области — 8 962 209-00-08.
А ранее Life.ru рассказывал, как в Китае женщина решила сама вырастить для 27-летнего сына идеальную супругу и для этого украла 11-летнюю девочку из деревни. Изначально, когда превосходная кандидатка в жёны была найдена, любящая мать попыталась договориться с отцом школьницы. Тот ответил отказом, поэтому "свекровь" просто выкрала малышку. В итоге девочка прожила в доме женщины четыре дня, пока её наконец не нашли. Суд приговорил похитительницу и её сына к двум годам семи месяцам тюремного заключения.