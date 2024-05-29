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Регион
29 мая, 08:23
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Женщина украла двухлетнюю девочку прямо с детской площадки в Ярославле

Двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки в Ярославле. Сейчас Милану Медведеву ищут правоохранители, местные жители и волонтёры. Следователи возбудили уголовное дело о похищении.

По данным следствия, в ночь с 28 на 29 мая жительница Подмосковья увела маленькую дочь своей знакомой с игровой площадки рядом с многоэтажкой на Московском проспекте в Ярославле.

Подозреваемая — Гуляева Валентина Сергеевна. СК публикует её приметы:

  • Рост — примерно 165–170 см.
  • Возраст — 32 года.
  • Телосложение — плотное.
  • Волосы — тёмные, до плеч.
  • Одежда: серая футболка с серой звездой на груди, тёмно-зелёные узкие джинсы, белые шлёпки, при себе имелась сумка светло-зелёного цвета на цепочке.
Подозреваемая в похищении Валентина Гуляева и похищенная Милана Медведева. Фото © СУ СКР по Ярославской области

Подозреваемая в похищении Валентина Гуляева и похищенная Милана Медведева. Фото © СУ СКР по Ярославской области

Пропавшая девочка Медведева Милана Сергеевна. Её приметы:

  • Рост — 80–90 см.
  • Возраст — два года семь месяцев.
  • Волосы — тёмно-русые.
  • Одежда: жёлтая футболка, розовые шорты, белые сандалии.

Всех, кому что-либо известно об их местонахождении, просят позвонить по телефону ОМВД России по Фрунзенскому городскому району Ярославля 8 4852 48-80-80 либо дежурному по Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области 8 962 209-00-08.

Похитители бросили украденную под Калугой девочку на обочине дороги в Тульской области
Похитители бросили украденную под Калугой девочку на обочине дороги в Тульской области

А ранее Life.ru рассказывал, как в Китае женщина решила сама вырастить для 27-летнего сына идеальную супругу и для этого украла 11-летнюю девочку из деревни. Изначально, когда превосходная кандидатка в жёны была найдена, любящая мать попыталась договориться с отцом школьницы. Тот ответил отказом, поэтому "свекровь" просто выкрала малышку. В итоге девочка прожила в доме женщины четыре дня, пока её наконец не нашли. Суд приговорил похитительницу и её сына к двум годам семи месяцам тюремного заключения.

Обложка ©

СУ СКР по Ярославской области

Александра Вишнякова
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