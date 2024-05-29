Женщина украла двухлетнюю девочку прямо с детской площадки в Ярославле

По данным следствия, в ночь с 28 на 29 мая жительница Подмосковья увела маленькую дочь своей знакомой с игровой площадки рядом с многоэтажкой на Московском проспекте в Ярославле.

Всех, кому что-либо известно об их местонахождении, просят позвонить по телефону ОМВД России по Фрунзенскому городскому району Ярославля 8 4852 48-80-80 либо дежурному по Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области — 8 962 209-00-08.

А ранее Life.ru рассказывал, как в Китае женщина решила сама вырастить для 27-летнего сына идеальную супругу и для этого украла 11-летнюю девочку из деревни. Изначально, когда превосходная кандидатка в жёны была найдена, любящая мать попыталась договориться с отцом школьницы. Тот ответил отказом, поэтому "свекровь" просто выкрала малышку. В итоге девочка прожила в доме женщины четыре дня, пока её наконец не нашли. Суд приговорил похитительницу и её сына к двум годам семи месяцам тюремного заключения.