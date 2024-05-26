Тело одного из пропавших в марте подростков нашли на берегу реки в Уфе
Место, где было найдено тело ребёнка. Обложка © Telegram / sledcom02
В Уфе на берегу реки Белой возле парка Победы нашли тело ребёнка. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан, это может быть один из пропавших 30 марта подростков: 13-летний Павел П. или 14-летний Дамир А.
"Следователи устанавливают личность мальчика, тело которого было обнаружено в ходе поисковых мероприятий двоих пропавших подростков", — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия выехала полиция и следователи, чтобы выяснить причину смерти и назначить ряд экспертиз для установления личности ребёнка.
Пропавшие в Уфе Павел П. и Дамир А. Фото © Telegram / sledcom02
Как уже писал Life.ru, 13-летний Павел П. и 14-летний Дамир А. вышли на прогулку 30 марта в районе детского лагеря "Чайка", с тех пор об их судьбе ничего не известно. Друзья отправились гулять в сторону леса и бесследно исчезли. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей. В ходе первых дней поисков водолазы нашли рюкзак и вмёрзший в лёд сапог одного из мальчиков.