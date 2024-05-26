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Регион
26 мая, 15:09

Тело одного из пропавших в марте подростков нашли на берегу реки в Уфе

Место, где было найдено тело ребёнка. Обложка © Telegram / sledcom02

Место, где было найдено тело ребёнка. Обложка © Telegram / sledcom02

В Уфе на берегу реки Белой возле парка Победы нашли тело ребёнка. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан, это может быть один из пропавших 30 марта подростков: 13-летний Павел П. или 14-летний Дамир А.

"Следователи устанавливают личность мальчика, тело которого было обнаружено в ходе поисковых мероприятий двоих пропавших подростков", — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехала полиция и следователи, чтобы выяснить причину смерти и назначить ряд экспертиз для установления личности ребёнка.

Пропавшие в Уфе Павел П. и Дамир А. Фото © Telegram / sledcom02

Пропавшие в Уфе Павел П. и Дамир А. Фото © Telegram / sledcom02

Как уже писал Life.ru, 13-летний Павел П. и 14-летний Дамир А. вышли на прогулку 30 марта в районе детского лагеря "Чайка", с тех пор об их судьбе ничего не известно. Друзья отправились гулять в сторону леса и бесследно исчезли. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей. В ходе первых дней поисков водолазы нашли рюкзак и вмёрзший в лёд сапог одного из мальчиков.

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Наталья Исакова
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