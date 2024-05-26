Тело одного из пропавших в марте подростков нашли на берегу реки в Уфе

В Уфе на берегу реки Белой возле парка Победы нашли тело ребёнка. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан, это может быть один из пропавших 30 марта подростков: 13-летний Павел П. или 14-летний Дамир А.