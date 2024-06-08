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8 июня, 06:42

"Стояли бодренькие": Героев, спасших пропавших на Урале брата и сестру, наградят

Пропавшие на Урале брат и сестра спали в обнимку с собаками, опасаясь волков

Маленьких Викторию и Григория, пропавших на Урале, нашли в районе лесовырубки. По словам волонтёра, заметившего брата и сестру, несмотря на обезвоживание, они пребывали в "бодреньком" расположении духа.

Комментарий мужчины, спасшего пропавших на Урале Викторию и Григория. Видео © 66.ru / 66.мвд.рф

"Они у дороги стояли... Ну, бодренькие были, не сказать, что напуганные. Замёрзли", — поделился мужчина.

Как пишет 66.ru, бигли ребят охраняли их от волков, а те спали с ними в обнимку. Подробности спасения рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД, полковник Валерий Горелых. Всего в группе, которой улыбнулась удача, было четыре человека.

"Удача улыбнулась <...> Игорю Грекову, Вадиму Хасанову, Евгению Садритдинову и Виктору Крылову... В зону поиска они прибыли вчера, 7 июня. Сегодня <...> в 06:15, примерно в десяти километрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу", — поделился он.

В ближайшее время героев наградят. Биглей, ночами согревавших ребят, забрали сотрудники местного отдела полиции, чтобы накормить и временно приютить.

Григорий и Виктория, пропавшие на Урале. Скриншот © 66.мвд.рф

Григорий и Виктория, пропавшие на Урале. Скриншот © 66.мвд.рф

Группа волонтёров, нашедших Григория и Викторию на Урале. Фото © 66.мвд.рф

Группа волонтёров, нашедших Григория и Викторию на Урале. Фото © 66.мвд.рф

Напомним, о пропаже 10-летней Виктории и 12-летнего Григория стало известно 6 июня. Брат, сестра, две собаки и дедушка отправились на рыбалку, но на обратном пути потерялись в тайге. Пенсионер смог выбраться из лесной чащи, но по дороге чуть не утонул. Ребят нашли 8 июня, с ними были и бигли. Истощённых детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Потерявшихся в лесу на Урале детей нашли в 60 километрах от места пропажи
Потерявшихся в лесу на Урале детей нашли в 60 километрах от места пропажи
Обложка ©

66.ru

Матвей Константинов
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