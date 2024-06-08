Сильно истощены: Пропавшие на Урале маленькие брат с сестрой найдены живыми
Пропавшие в Свердловской области брат с сестрой найдены живыми
Виктория и Григорий Крепп найдены живыми. Обложка © VK / "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области"
Пропавшие в лесу в Слободо-Туринском районе Свердловской области дети найдены живыми. Как рассказали в региональном управлении МЧС, 10-летняя Вика и 12-летний Гриша Крепп сильно истощены.
Пропавшие в лесу в Слободо-Туринском районе Свердловской области дети найдены живыми. Видео © Telegram / МЧС Свердловской области
"По оперативным данным, дети истощены, однако их жизни ничто не угрожает. После эвакуации из района поисков они будут направлены для обследования в медицинское учреждение", — сообщили в МЧС и добавили, что детей искали почти 700 человек.
Напомним, что сообщение о пропаже Виктории и Григория было получено 6 июня. Они отправились на рыбалку в лес со своим дедом и потерялись. Спустя время пенсионер смог выбраться из лесной чащи — он застрял в болоте и чуть не утонул. Со школьниками в лесу остались две собаки породы бигль.