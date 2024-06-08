Сильно истощены: Пропавшие на Урале маленькие брат с сестрой найдены живыми

Пропавшие в лесу в Слободо-Туринском районе Свердловской области дети найдены живыми. Как рассказали в региональном управлении МЧС, 10-летняя Вика и 12-летний Гриша Крепп сильно истощены.

"По оперативным данным, дети истощены, однако их жизни ничто не угрожает. После эвакуации из района поисков они будут направлены для обследования в медицинское учреждение", — сообщили в МЧС и добавили, что детей искали почти 700 человек.