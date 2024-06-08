Найденные на Урале маленькие брат и сестра госпитализированы

Маленькие Виктория и Григорий из Тюмени, найденные после масштабной поисковой операции, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Брат и сестра были обезвожены и на данный момент находятся в палате интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы.