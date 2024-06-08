Найденные на Урале маленькие брат и сестра госпитализированы
Виктория и Григорий, найденные в Свердловской области, в палате интенсивной терапии. Обложка © Telegram / Минздрав Свердловской области
Маленькие Виктория и Григорий из Тюмени, найденные после масштабной поисковой операции, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Брат и сестра были обезвожены и на данный момент находятся в палате интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы.
Встреча мамы с Викторией и Григорием, найденными в Свердловской области. Видео © Telegram / Минздрав Свердловской области
С ними работает психолог, проводятся все необходимые обследования. Ведомство показало видео эмоциональной встречи детей с мамой.
Напомним, об исчезновении Виктории и Григория стало известно 6 июня. Дети 10 и 12 лет с дедушкой пошли на рыбалку, но на обратном пути потерялись. Пенсионер же смог выбраться из тайги, но по дороге назад успел застрять в болоте и чуть не утонул. Благо ребят нашли, они были сильно истощены.