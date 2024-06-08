Потерявшихся в лесу на Урале детей нашли в 60 километрах от места пропажи
Потерявшихся в лесу на Урале детей обнаружил мужчина, который прочёсывал лес на квадроцикле. Вместе с 10-летней Викой и 12-летним Гришей были найдены собаки породы бигль — на протяжении трёх дней поисков четвероногие питомцы защищали школьников, не дав им погибнуть. Об этом узнал Life.ru.
Дети и два охотничьих пса были найдены сегодня в лесу у села Байкалово — это более 60 километров по прямой от места их пропажи. Как настоящие защитники, псы охраняли обессиленных брата и сестру: грели и, вероятно, отгоняли от них животных. Сейчас школьники в безопасности вместе со своими питомцами.
"Широкомасштабная операция в лесах под [селом] Байкалово по розыску двух пропавших детей, в которой было задействовано более 500 сотрудников МВД, МЧС, РГ и волонтёров, к счастью, закончилась благополучно. Они найдены живыми. С ними находятся и их любимые четвероногие питомцы", — рассказал пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Представитель МВД также добавил, что ребят уже накормили и передали бригаде скорой медпомощи для осмотра.
Напомним, что сообщение о пропаже Виктории и Григория было получено 6 июня. Они отправились на рыбалку в лес со своим дедом и потерялись. Спустя время пенсионер смог выбраться из лесной чащи — он застрял в болоте и чуть не утонул, однако детей не нашёл. 8 июня школьники были обнаружены живыми.
Telegram / МЧС Свердловской области