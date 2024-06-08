Потерявшихся в лесу на Урале детей нашли в 60 километрах от места пропажи

Потерявшихся в лесу на Урале детей обнаружил мужчина, который прочёсывал лес на квадроцикле. Вместе с 10-летней Викой и 12-летним Гришей были найдены собаки породы бигль — на протяжении трёх дней поисков четвероногие питомцы защищали школьников, не дав им погибнуть. Об этом узнал Life.ru.

Дети и два охотничьих пса были найдены сегодня в лесу у села Байкалово — это более 60 километров по прямой от места их пропажи. Как настоящие защитники, псы охраняли обессиленных брата и сестру: грели и, вероятно, отгоняли от них животных. Сейчас школьники в безопасности вместе со своими питомцами.

"Широкомасштабная операция в лесах под [селом] Байкалово по розыску двух пропавших детей, в которой было задействовано более 500 сотрудников МВД, МЧС, РГ и волонтёров, к счастью, закончилась благополучно. Они найдены живыми. С ними находятся и их любимые четвероногие питомцы", — рассказал пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых.