Мать нашла пропавшую 16-летнюю дочь и её парня мёртвыми в запертой квартире в Петербурге В Петербурге нашли тела 16-летней лицеистки и её бойфренда с передозировкой 29 мая, 10:42 3702 3702 Скончавшиеся девушка и её парень. Обложка © Telegram / SHOT

В запертой квартире в Санкт-Петербурге обнаружены тела двух учащихся лицея, предварительной причиной смерти называется передозировка неустановленным веществом. Об этом сообщает СУ СК по городу.

"28 мая 2024 года в квартире одного из домов по улице Софьи Ковалевской были обнаружены тела студентки 1-го курса и студента 2-го курса лицея. По предварительным данным, причиной смерти является отравление неустановленным веществом", — уточнили в ведомстве.

По информации SHOT, 16-летняя девушка и её 17-летний возлюбленный были студентами Лицея сервиса и индустриальных технологий. Мать погибшей заподозрила неладное 27 мая, когда не смогла дозвониться до дочери, проживавшей отдельно. Женщина отправилась на поиски пропавшей дочки и первым делом заглянула к ней в квартиру, где и нашла тела молодых людей.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет. Мать девушки уверена, что её дочь не употребляла наркотики, а трагедию она считает двойным суицидом, на который кто-то толкнул ребят. Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе пятиклассница умерла после жалоб на сильную головную боль. Она пришла домой после школы и выпила обезболивающее. Через несколько часов ей стало хуже и девочка упала без сознания. Причиной смерти назван инсульт.

Авторы Татьяна Миссуми