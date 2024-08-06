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6 августа, 09:56

В Приморье с радаров пропал частный самолёт

В Приморье с радаров пропал частный легкомоторный самолёт. На борту Bristell RGRA-5500G было два человека.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в 15:11 по местному времени в районе горы Лысая пропала связь с самолетом Bristell. Воздушное судно выполняло рейс из Сахалинской области в Приморье.

"В районе горы Лысая приблизительно в 30 км от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край)", — говорится в сообщении.

Начались поиски борта.

А 19 июля в Якутии пропал вертолёт Robinson R44 II, при этом он успел подать аварийный сигнал. На борту находилось четыре человека, включая пилота. Борт искали несколько дней и обнаружили 22 июля. Пилот и три пассажира погибли.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Yulai Studio

Александра Вишнякова
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