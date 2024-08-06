В Приморье с радаров пропал частный самолёт

В Приморье с радаров пропал частный легкомоторный самолёт. На борту Bristell RGRA-5500G было два человека.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в 15:11 по местному времени в районе горы Лысая пропала связь с самолетом Bristell. Воздушное судно выполняло рейс из Сахалинской области в Приморье.

"В районе горы Лысая приблизительно в 30 км от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край)", — говорится в сообщении.

Начались поиски борта.