Супруги-путешественники погибли при крушении частного самолёта в Приморье

Супруги-путешественники из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова, которые находились на борту частного легкомоторного самолёта Bristell RGRA-5500G, погибли. Об этом пишет SHOT.

Напомним, что 6 августа в Приморье с радаров пропал частный легкомоторный самолёт. На борту легкомоторного Bristell RGRA-5500G находились супруги из Омска. Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова путешествовали по России на своём самолёте.