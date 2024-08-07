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6 августа, 23:12

Супруги-путешественники погибли при крушении частного самолёта в Приморье

SHOT: Супруги-путешественники погибли при крушении самолёта в Приморье

Пара путешественников-авиатором из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова. Обложка © Соцсети

Пара путешественников-авиатором из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова. Обложка © Соцсети

Супруги-путешественники из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова, которые находились на борту частного легкомоторного самолёта Bristell RGRA-5500G, погибли. Об этом пишет SHOT.

Напомним, что 6 августа в Приморье с радаров пропал частный легкомоторный самолёт. На борту легкомоторного Bristell RGRA-5500G находились супруги из Омска. Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова путешествовали по России на своём самолёте.

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Оксана Попова
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