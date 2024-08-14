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14 августа, 12:43

Два самолёта ВВС Франции потерпели крушение на северо-востоке страны

На северо-востоке Франции потерпели крушение два самолёта Военно-воздушных сил страны. Об этом пишет издание L'Est Republicain.

Газета сообщает, что экстренные службы уже приступили к проведению спасательной операции. По данным издания, на борту могли находиться три человека. Судя по сообщению, пилоты катапультировались, один из них ранен, но находится в сознании. Как уточнил министр обороны Франции, в авиакатастрофе столкнулись два истребителя Rafale.

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Ранее Life.ru рассказывал об авиакатастрофе случившейся в Бразилии — в штате Сан-Паулу 9 августа потерпел крушение летевший из Каскавела в Гуарульюс пассажирский лайнер ATR 72-500, принадлежавший авиаперевозчику Voepass. На борту находился 61 человек, включая четверых членов экипажа. Уцелел лишь один пассажир этого рейса: не успевший на посадку мужчина. В стране после трагедии был объявлен трёхдневный национальный траур. Российский президент Владимир Путин позвонил главе Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, чтобы выразить соболезнования в связи с катастрофой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Юрий Лысенко
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