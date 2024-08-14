Два самолёта ВВС Франции потерпели крушение на северо-востоке страны

Газета сообщает, что экстренные службы уже приступили к проведению спасательной операции. По данным издания, на борту могли находиться три человека. Судя по сообщению, пилоты катапультировались, один из них ранен, но находится в сознании. Как уточнил министр обороны Франции, в авиакатастрофе столкнулись два истребителя Rafale.