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10 августа, 00:16

Президент Бразилии объявил трёхдневный траур после катастрофы с самолётом

Обломки рухнувшего самолёта. Обложка © X / Estadão / Claudia Vitorino

Обломки рухнувшего самолёта. Обложка © X / Estadão / Claudia Vitorino

В Бразилии объявлен трёхдневный траур из-за разбившегося в штате Сан-Паулу самолёта и гибели 61 человека. Его объявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

"В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на 3 дня", — написал он в соцсети X, опубликовав также текст указа об объявлении траура.

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Напомним, крушение потерпел самолёт ATR 72-500 авиакомпании Voepass, выполнявший регулярный внутренний рейс 2Z-2283 из Каскавела в Гуарульюс. Изначально сообщалось, что на борту было 62 человека, однако позднее выяснилось, что в самолёте было 57, а не 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Один мужчина опоздал на рейс.

Артур Лапсаков
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