Президент Бразилии объявил трёхдневный траур после катастрофы с самолётом

В Бразилии объявлен трёхдневный траур из-за разбившегося в штате Сан-Паулу самолёта и гибели 61 человека. Его объявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

"В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на 3 дня", — написал он в соцсети X, опубликовав также текст указа об объявлении траура.

Напомним, крушение потерпел самолёт ATR 72-500 авиакомпании Voepass, выполнявший регулярный внутренний рейс 2Z-2283 из Каскавела в Гуарульюс. Изначально сообщалось, что на борту было 62 человека, однако позднее выяснилось, что в самолёте было 57, а не 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Один мужчина опоздал на рейс.