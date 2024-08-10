Бразилец чудом остался жив, опоздав на разбившийся самолёт

На борту разбившегося в Бразилии самолёта был 61 человек, а не 62, как сообщалось ранее. Об этом пишет портал G1. Один из пассажиров опоздал на рейс.

"Я приехал в аэропорт слишком поздно когда самолёт уже взлетел, я опоздал потому что работаю в местном госпитале. Когда я приехал, то увидел что идёт посадка, но на входе на рейс уже никого не было. Он не пустил меня, только сейчас я понимаю что он спас мне жизнь", — рассказал пассажир.

После новостей о крушении судна мужчина обнял работника аэропорта, с которым спорил.

Всего в воздушном судне, следовавшем из из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) было 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Оно упало в районе города Виньеду. В живых не осталось никого.