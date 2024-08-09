Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 17:44

Жуткая авиакатастрофа с пассажирским самолётом в Бразилии попала на видео

G1: В Бразилии разбился самолёт, на борту которого находились 62 человека

Пассажирский самолёт потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду. Об том сообщает портал G1.

Пассажирский самолёт с 62 пассажирами разбился в Бразилии. Видео © X / Shadow of Ezra

Борт ATR 72-500 авиакомпании Voepass выполнял регулярный внутренний рейс 2Z-2283 из Каскавела в Гуарульюс. Крушение воздушное судно потерпело ​​в районе Виньедо. По данным портала, на борту находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа.

Boeing подтвердила, что признает вину в мошенничестве и сговоре по факту двух авиакатастроф
Boeing подтвердила, что признает вину в мошенничестве и сговоре по факту двух авиакатастроф

Ранее в США легкомоторный самолёт потерпел крушение и рухнул на территории гольф-клуба из-за отказа двигаетля на высоте 120 метров. Пилот отделался испугом и лёгким порезом на руке.

Обложка ©

X / Shadow of Ezra

Николь Вербер
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Бразилия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров