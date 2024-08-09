Жуткая авиакатастрофа с пассажирским самолётом в Бразилии попала на видео
G1: В Бразилии разбился самолёт, на борту которого находились 62 человека
Пассажирский самолёт потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду. Об том сообщает портал G1.
Пассажирский самолёт с 62 пассажирами разбился в Бразилии. Видео © X / Shadow of Ezra
Борт ATR 72-500 авиакомпании Voepass выполнял регулярный внутренний рейс 2Z-2283 из Каскавела в Гуарульюс. Крушение воздушное судно потерпело в районе Виньедо. По данным портала, на борту находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа.
Ранее в США легкомоторный самолёт потерпел крушение и рухнул на территории гольф-клуба из-за отказа двигаетля на высоте 120 метров. Пилот отделался испугом и лёгким порезом на руке.
X / Shadow of Ezra